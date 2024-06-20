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Dünya İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek
Dünya

İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek

Yeniakit Publisher
2024-06-20 18:27:00 -
İtalya'dan Afrika'ya yönelik aşı projesine destek

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika'ya yönelik aşı projesini desteklemek üzere 150 milyon dolarlık kaynak tahsis etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI), Afrika Birliği ve Fransa'nın girişimiyle düzenlenen "Aşı Egemenliği ve İnovasyonu" başlıklı uluslararası foruma katılan Tajani, açıklamalarda bulundu.

İtalyan hükümetinin, GAVI'ye olan desteğini vurgulayan Tajani, "İtalya, aşı projesini desteklemek için 150 milyon dolar ödemeye hazır. İtalyanlar olarak GAVI'nin kurulmasından beri zaten 1,5 milyar dolar verdik." dedi.

Tajani, Afrika için yoksulluk, kuraklık, terör, sağlık ve aşının öncelikli konular olduğunu belirterek, "Tüm bunlar, 2050'de sayıları 2,5 milyara ulaşacak olan Afrikalıları, Afrika'dan kaçmaya itiyor." diye konuştu.

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