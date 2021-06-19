  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"
Rus savaş gemisi ’Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Meteoroloji duyurdu! Bu bölgelerde sağanak uyarısı
Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandı!
Dünya İtalya'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:38:00 -
İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 249 bin 988 test yapıldı, 1197 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 95'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 89 bin 150'ye geriledi. İtalya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 127 bin 253'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 bin 87 artışla 4 milyon 35 bin 692'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 22 bin 254 oldu. Aşılananların 15 milyon 286 bin 319'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor
Gündem

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Başkan Erdoğan'ın tercüman olarak görevlendirdiği Merve Kavakcı'nın kızı..
Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti
Gündem

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için mahkeme duruşmasından atılması olayında kendisinin yanında du..
Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
Gündem

Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay