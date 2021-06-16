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Dünya

İtalya'da son bilanço açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 1400 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:17:00 -
İtalya'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 203 bin 173 testte 1400 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 248 bin 432'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 101 bin 855'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 471'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 127 bin 153'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 399 artışla 4 milyon 19 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 43 milyon 419 bin 515 oldu. Aşılananların 14 milyon 545 bin 52'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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