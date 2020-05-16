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İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 153 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 763’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:31:20 -
İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 153 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 763’e yükseldi.



Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya’da son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 763’e yükseldi. Ülkede 875 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 224 bin 760’a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 122 bin 810’a yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 775’e düştü.


Salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa’da İngiltere’den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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