  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı
Avrupa

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 342 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 118 bin 699’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:09:00 -
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin 700 korona virüs testi yapıldığı ve 14 bin 761 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 935 bin 703'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 342 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 118 bin 699'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 69 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 465 bin 543 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi azalarak 2 bin 979 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 16 milyon 829 bin 814 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 963 bin 281 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Pazartesi gününden itibaren yaklaşık 50 milyon kişi daha rahat seyahat edebilecek

İtalyan Sağlık Yüksek Kurulu tarafından yapılan haftalık Covid-19 değerlendirmesinde, ülke çapında Covid-19'un bulaşma endeksinin 1 hafta önceye oranla 0.85'ten 0.81'e düştüğü kaydedildi. Bölgesel değerlendirmelerde ise Kalabriya, Sicilya, Valle d'Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylece tedbirlerin gevşetileceği pazartesi gününden itibaren yaklaşık 50 milyon kişi daha rahat seyahat edebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı
Yerel

HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı

Bolu'da, otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçan şahsı evinde yakalayan polis ekipleri adli ve ..
Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesine kaç gün kaldı?
Oruç

Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Kadir gecesi ne zaman? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. Milyonlarca kişi şimdiden kadir gecesinin ne zaman denk geldiğini araştırmay..
ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme
Teknoloji

ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) "denizaltı savunma harbi versiyonu"nun geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay