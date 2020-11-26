  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:14:42 -
İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia
Gündem

'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ısrarı, akıllara 'işin içinde peşkeş mi var?' iddialarını getirmişti. Ankara eski Büyükşehir Bel..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’
Dünya

Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’

“Dünyanın ilk tesettürlü modeli” diye servis edilen Somali asıllı Amerikalı manken Halime Aden, mesleğe başladığı için pişman olduğunu belir..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay