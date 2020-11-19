  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da son 24 saatte 653 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 653 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:34:40 -
İtalya'da son 24 saatte 653 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak, 47 bin 870'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 176 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 308 bin 528 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 761 bin 671'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 712'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak, 47 bin 870'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 17 bin 20 artarak 498 bin 987 oldu.

Bu arada, İtalya Ulusal Tabipler Birliği'den (FNOMCEO) yapılan açıklamada, salgınla mücadelede ölen doktor sayısının 201 olduğu belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Giuseppe Conte de katıldığı bir toplantıda, aldıkları önlemlerin ilk olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ancak yine de Noel Bayramı’nı bu yıl dikkatli şekilde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

- Malta

Malta Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında bugün 140 yeni vaka tespit edildiğini, böylece salgının başından beri toplam vaka sayısının 8 bin 560'ı bulduğunu duyurdu.

Ülkede 70 yaşlarındaki iki Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybetmesiyle salgın başından beri ölenlerin sayısı 106'ya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu
Siyaset

Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

Seçim sürecinde, AK Parti döneminde boş metrobüse binerek, “Metrobüslerdeki yoğunluk için sürpriz bir çalışmamız” var diyen CHP’li Ekrem İma..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle b..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay