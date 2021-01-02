İtalya'da son 24 saatte 364 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 74 bin 985 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 831 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 9 bin 166 artışla 1 milyon 489 bin 154 olurken aktif Kovid-19 hasta sayısı 577 bin 62’ye yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a çıktı.