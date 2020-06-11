İtalya'da sanayi üretimi sert düşüşünü nisanda da sürdürdü

BERLİN (AA) - İtalya'da sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda azalışını sürdürerek bir önceki aya göre yüzde 19,1 düştü.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1 düştü. Kovid-19'un etkisiyle martta yüzde 28,4 düşerek kayıtların tutulduğu 1990'dan bu yana puan bazlı en büyük azalışını kaydeden sanayi üretimi, nisanda da sert geriledi.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti, aylık yüzde 24 düşmesi yönündeydi.

Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da sanayi üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 42,5 daralma kaydetti.

Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkelerden İtalya'da sanayi üretimi, salgının en etkili olduğu şubat-nisan dönemimde Kasım 2019-Ocak 2020 dönemine kıyasla yüzde 23,2 geriledi.