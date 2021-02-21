  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da salgının birinci yılında bilanço açıklandı
Dünya

İtalya'da salgının birinci yılında bilanço açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınının başlamasının birinci yılında 2 milyon 795 bin 796 vaka kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 00:14:00 -
İtalya'da salgının birinci yılında bilanço açıklandı

İtalya'da son 24 saatte yapılan 306 bin 78 testte 14 bin 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümü olan bugün ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da düne göre 2 bin 175 artarak 384 bin 623'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 95 bin 486'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 12 bin 488 artışla 2 milyon 315 bin 687'ye ulaştı.

Aşılananların sayısı artıyor

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 439 bin 703 oldu. Aşılananların 1 milyon 327 bin 332'sine ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede resmi verilere göre ilk yerleşik COVID-19 vakası, 20 Şubat 2020'de kuzeydeki Codogno kasabasında tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BİP rekora doymuyor! Son 2 ayda...
Teknoloji

BİP rekora doymuyor! Son 2 ayda...

Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP 74 milyon indirme rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü
Ekonomi

Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre, dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatan..
Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?
Eğitim

Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Şehir dışından gelen Bartın Üniversitesi öğrencileri nerede kalacak? Koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay