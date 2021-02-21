İtalya'da salgının birinci yılında bilanço açıklandı

İtalya'da son 24 saatte yapılan 306 bin 78 testte 14 bin 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümü olan bugün ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya ulaştı.

Aktif COVID-19 hasta sayısı da düne göre 2 bin 175 artarak 384 bin 623'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 95 bin 486'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 12 bin 488 artışla 2 milyon 315 bin 687'ye ulaştı.

Aşılananların sayısı artıyor

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 439 bin 703 oldu. Aşılananların 1 milyon 327 bin 332'sine ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede resmi verilere göre ilk yerleşik COVID-19 vakası, 20 Şubat 2020'de kuzeydeki Codogno kasabasında tespit edilmişti.