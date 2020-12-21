  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak
Aktüel

İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:23:19 -
İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Resmi Gazetede çıkan kararla, Kovid-19'la mücadelede en ön safta yer alan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına duyulan şükranı göstermesi açısından 2021’de hatıra para çıkarılacak. Buna göre, arkasında bir kadın ve bir erkek doktorun resmedildiği ve üzerinde İtalyanca "Teşekkürler (Grazie)" yazan madeni 2 avrolardan 3 milyon adet basılacak.

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını boyunca doktorların ve diğer tüm sağlık çalışanlarının kararlı uğraşına sembolik açıdan değer katan basit ama anlamlı bir jest." ifadesini kullandı.

Bu arada, sosyal medyada yapılan yorumlarda hatıra para, tasarımı da dahil pek çok açıdan eleştiri konusu olurken, bazı kullanıcılar bunun yerine sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'da ilgili meslek odalarının paylaştığı bilgilere göre, salgının başladığı şubat ayından bugüne 260 doktor, 49 hemşire Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 799'u buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor
Dünya

Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor

Satürn ve Jüpiter'in 'büyük kavuşum'u bu gece gerçekleşiyor. Söz konusu olay dünya gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Kimilerine göre dün..
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Kâbus sürüyor! Suudi Arabistan'dan radikal karar
Dünya

Kâbus sürüyor! Suudi Arabistan'dan radikal karar

Suudi Arabistan, bazı ülkelerde koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay