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Spor

İtalya'da liglerin kaderi bu karara bağlı

Koronavirüs nedeniyle liglerin durduğu İtalya'da, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan büyük toplantıda maçların başlayacağı tarihin açıklanması bekleniyor.

2020-04-19 03:49:00 -
İtalya'da liglerin kaderi bu karara bağlı

İtalya'da profesyonel liglerin akıbeti, çarşamba günü yapılacak dev toplantıda belli olacak. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak.

10 Mart tarihinden beri liglerin oynanmadığı İtalya'da, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan zirvede, futbol maçlarının son durumu masaya yatırılacak ve lig ile kupa için düşünülen senaryolar tartışılacak.

İtalya basınında çıkan iddialara göre ülkede futbola, kupa maçları ile başlanacak. 27-31 Mayıs'ta kupa maçlarının rövanşları oynanması, liglerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.

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