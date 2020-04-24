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Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi.

2020-04-24 19:04:09 -
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi.
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