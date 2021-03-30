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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre; ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 108 bin 879'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 19:58:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 529 artarak 108 bin 879 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 451 testte 16 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 562 bin 832'ye gerilerken yoğun bakımdakilerin sayısı da düne göre 5 azalarak 3 bin 716 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 529 artarak 108 bin 879'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 687 artışla 2 milyon 889 bin 301'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 759 bin 119 oldu. Aşılananların 3 milyon 68 bin 346'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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