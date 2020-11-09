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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 960 bin 373'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:20:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ve 356 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 960 bin 373'e, toplam can kaybı ise 41 bin 750'ye ulaştı.

Ülkede 345 bin 289 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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