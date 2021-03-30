  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da korkutan koronavirüs tablosu
Dünya

İtalya'da korkutan koronavirüs tablosu

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 417 artarak 108 bin 350'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 03:10:00 -
İtalya'da korkutan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testte 12 bin 916 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 565 bin 993'e geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 721 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 417 artarak, 108 bin 350'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 725 artışla 2 milyon 870 bin 614'e ulaştı.

Bu arada, İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu'ndan (FNOMCEO) yapılan açıklamaya göre, salgında hayatını kaybeden doktor sayısı 344'ü buldu.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 499 bin 293 oldu. Aşılananların 2 milyon 996 bin 933'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li diplomattan Yunanistan'a
Gündem

ABD'li diplomattan Yunanistan'a "dilenci" benzetmesi

Yunanistan'ın fırkateyn programıyla alay eden ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, Yunanistan'ı "dilenci" olarak nitelendirdi...
yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı
Gündem

yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne yönelik tartışmaları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve BAU ..
Karadeniz'de beklenen oldu! Füzeleri ateşlediler
Dünya

Karadeniz'de beklenen oldu! Füzeleri ateşlediler

Rus Donanması'nın Karadeniz'de bulunan iki savaş gemisi, OSA-M karadan havaya füze fırlatarak tatbikat gereği düşman hedeflerini vurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay