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Dünya İtalya'da infial! Korona hastası, hastane tuvaletinde...
Dünya

İtalya'da infial! Korona hastası, hastane tuvaletinde...

İtalya'da bir Kovid-19 hastası, hastane tuvaletinde ölü bulundu. Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde ölü halde yatan bir korona hastasının görüntüleri ülkeyi birbirine kattı. Yerde bulunan kişinin test yaptırmayı beklediği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:08:00 -
İtalya'da infial! Korona hastası, hastane tuvaletinde...

İtalya'nın Napoli kentinde bulunan Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde ölü halde yatan bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler ülkede infiale neden oldu.

Yerde bulunan kişinin Kovid-19 testi yaptırmayı beklediği ileri sürüldü.

Euronews'un haberine göre sosyal medya ve ulusal basında geniş yankı bulan görüntüde diğer hastaların da acınacak halde tedavi edildikleri görüldü.

Müfettiş görevlendirildi

Ülkede infiale yol açan görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği bildirildi.

Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması sebebi ile bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri belirtildi. Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

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Yorumlar

Egeli.

Batı hayranları nerede yawww birde Türkiye'yi beğenmiyorlar 
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