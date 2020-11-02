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Aktüel İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Aktüel

İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi

Restoran sahibi Bruno: - "Diz çökmüş durumdayız. Eğer yeni bir karantina durumu olursa yüzde 40’ımız dükkanlarının kepenklerini tekrar açamaz"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:58:30 -
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi

ROMA (AA) - İtalya’da hizmet sektörü çalışanları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aldığı, kendi faaliyetlerini de kısıtlayan tedbirleri protesto etti.

Konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek, dağıtım, eğlence, özel güvenlik gibi hizmet sektörünün farklı alanlarından temsilciler, hükümetin aldığı tedbirleri protesto etmek ve durumlarını duyurmak için başkent Roma’nın işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.

Protestocular ellerinde, "Hükümet gerçekliğin dışında", "Conte, İtalya’yı öldürüyor", "Eğer beni kapatırsan, beni öldürürsün" ve "Vergileri düşürün" yazılı dövizler taşıdı.

Hizmet sektöründe çalışanlar ve işverenler, son alınan önlemlerle faaliyetlerini yapamaz hale geldiklerini, hükümetin kendilerini yeterince desteklemediğini belirtti.

Restoran sahibi Bruno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birilerinin bizi anlamasını ve bize yardım etmesini bekliyoruz. Beklediğimiz bir yardım yağmuru değil, biz sadece işimizle yaşamak istiyoruz." dedi.

Bruno, en azından vergilerin düşürülmesini istediklerini belirterek "Diz çökmüş durumdayız. Eğer yeni bir karantina durumu olursa yüzde 40'ımız dükkanlarının kepenklerini tekrar açamaz. İlk karantinada darbe aldık ama bir şekilde tutunduk ancak ikincisi olursa kesinlikle bu sektör için katliam olur." diye konuştu.

Restoran çalışanı Anastasia, hükümetten kendilerine yol göstermesini beklediklerini ifade ederek "Hükümetten bize karşı açık ve net olmasını bekliyoruz. Beklediğimiz orta yollu çözümler değil. Ya açsın ya da gerekli yardımları yaparak tamamen kapatsın." dedi.

Diskotek işletmecisi Monica da "Birçok aile bizimle birlikte geçiniyor. Ancak bu şekilde devam edemez. Herhangi bir yardım vermeden, bu yerleri kapatamazsınız." ifadesini kullandı.

Monica, dans mekanlarının 8 aydır kapalı olduğunu, buna rağmen salgının hala devam ettiğini ve hükümetin 8 aydır kamu sağlığını garanti edemediğini savundu.

Salgının ilk döneminde temel düzeyde bazı yardımlar aldıklarını anlatan Monica, "Bu istediğimiz şey değil. Ayakta kalamıyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, çalışanların maaşlarını ödeyemiyoruz, bu şekilde ileriye gidemiyoruz." şeklinde konuştu.

İtalya'da salgının başladığı şubat ayından bugüne kadar 709 bin 335 kişiye Kovid-19 bulaşırken, 38 bin 826 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, 31 Ekim Cumartesi günü 31 bin 758 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, sosyalleşmeyi azaltmaya yönelik adımlar atmış, son olarak geçen hafta tiyatro ve sinemaların faaliyetlerini durdururken, restoran, bar, kafe gibi yerlerin saat 18.00'de kapatılmasını kararlaştırmıştı.



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