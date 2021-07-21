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Dünya İtalya'da günlük vaka 4 bini aştı
Dünya

İtalya'da günlük vaka 4 bini aştı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 297 bin 337’ye ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı 4 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:54:00 -
İtalya'da günlük vaka 4 bini aştı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 bin 97 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 259 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 297 bin 337'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 905'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 235 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 51 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 158'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 62 milyon 700 bin 387 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 261 bin 81 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

 

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