İtalya'da fırtına nedeniyle tekne battı! İngiliz iş insanı kayıp... İngilizler her yerde arıyor

İtalya'nın Palermo kenti yakınlarında 56 metre uzunluğunda yelkenli bir gezi teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu bildirildi. İtalyan basınında, İngiliz basını kaynaklı çıkan haberlerde de kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli bir teknenin yerel saatle 05.00 sıralarında batmasına yol açtığı belirtildi.

Teknenin batmasının akabinde 15 kişinin kurtarıldığı, bunlar arasında 1 yaşında bebek de olduğu aktarıldı.

Olayın ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ve İtfaiyeden oluşan arama-kurtarma ekiplerinin, 1 kişinin cansız bedenini bulduğu ve halen 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Arama çalışmalarına havadan birkaç helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

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İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere ve ABD vatandaşları oldukları öğrenildi.



İNGİLİZ İŞ İNSANI KAYIP

İtalyan basınında, İngiliz basını kaynaklı çıkan haberlerde de kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi. Kurtarılanlar arasında Lynch'in eşi Angela Bacares'in de olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Diğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."