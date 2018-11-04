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İtalya'da fırtına felaketi! 15 kişi öldü, 14 milyon ağaç devrildi

İtalya'da etkili olan fırtına 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 14 milyon ağacı da devirdi. Yağışın etkisi devam ederken, bölgede elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor.

04 Kasım 2018 Pazar 09:13
İtalya'da fırtına felaketi! 15 kişi öldü, 14 milyon ağaç devrildi

İtalya'nın kuzeydoğu bölgelerinde fırtına ve yağış can alıyor. etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beş gündür etkili olan fırtına, Alp ve Dolomiti dağlarının bitki örtüsüne de büyük hasar verdi.

180 km hıza ulaştı

Belluno kenti yakınlarında, itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı.

Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

Elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor

Heyelan sebebiyle binlerce köprü ve yolun çöktüğü bölgelerdeki köylerin de çevre iller ile bağlantısının kesildiği aktarıldı. Su kemerlerinin sökülmesi ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu ise bölgede elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

Ulusal Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borelli yaşanan afet hakkında, “Bölgede durum ağır, yollar yok olmuş durumda. Hemen işe koyulmamız lazım, eğer zararı tespit etmekle başlarsak en az 2 ay sadece bununla uğraşırız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:13
  1. italya
  2. yağmur
  3. fırtına
  4. adige
  5. veneto

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