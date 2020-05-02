İtalya'da bir kasaba Euro'ya karşı kendi paralarını bastılar
İtalya'nın güneyinde yer alan 550 kişilik Castellino del Biferno kasabası, kendi para birimi 'Ducati'yi basmaya başladı.
İtalya’nın güneyindeki 550 nüfuslu küçük kasaba Castellino del Biferno, koronavirüs salgını sonrasında kendi para birimini çıkararak alışverişte kullanmaya başladı.
Yerel matbaada basılan “Ducati” parası, yerel mağazalarda alışverişte kullanılıyor. Mağazalar ellerindeki Ducati’leri iki haftada bir belediyeye götürüp karşılığında Euro alıyorlar. Belediye kuruna göre 1 Ducati 1 Euro ediyor.
"Euro'ya ilk başkaldırı"
Kasabanın Belediye Başkanı Enrico Fratangelo, kendi para birimlerini kullanmanın 12 yıldır gündemlerinde olduğunu belirterek, koronavirüs salgınının fırsat yarattığını belirtti.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Ducati'yi sosyal medyada "Euro birliğine karşı ilk başkaldırı" şeklinde yorumladı.