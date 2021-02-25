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Dünya İtalya'da 4 yemek şirketine 733 milyon euroluk ceza
Dünya

İtalya'da 4 yemek şirketine 733 milyon euroluk ceza

İtalyan yargısı, internet üstünden yemek siparişi hizmeti veren 4 şirketine kuryelerine yeterli güvenlik sağlamadıkları gerekçesiyle 733 milyon euro para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 03:31:00 -
İtalya'da 4 yemek şirketine 733 milyon euroluk ceza

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, çevrim içi yemek siparişi hizmeti sunan JustEat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo şirketlerinin yemek dağıtımlarını yapan kuryelere yönelik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Buna göre, söz konusu 4 şirkete toplamda 733 milyon euroluk para cezası verilmesi kararlaştırıldı, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal korumaya ihtiyacı olan vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı geldi." dedi.

Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020 dönemindeki faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

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