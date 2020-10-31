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Aktüel İtalya'da 31 bin 758 kişi ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Aktüel

İtalya'da 31 bin 758 kişi ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu, yeni tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:21:54 -
İtalya'da 31 bin 758 kişi ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 31 bin 758 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 bin 758 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Virüs kapan kişi sayısı toplam 679 bin 430'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 351 bin 386’ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1843’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 297 artarak, 38 bin 618’e çıktı. Günlük ölü sayısı, 6 Mayıs’tan (370) beri en yüksek düzeye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 859 artarak, 289 bin 426 oldu.

Basında çıkan haberlerde, günlük vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun, yeni önlemleri değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi.

Başbakan Giuseppe Conte de Foglio gazetesine verdiği demeçte, vaka artışına ilişkin duruma müdahale edip etmemeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Diğer yandan, ülkede yeni sıkı önlemlere yönelik kapanma tedbirlerine yönelik protestolar da sürüyor. Floransa kentinde dün protestocularla, güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanırken, bugün de Roma'da bir grup protestocuya, polisler müdahale etti.



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