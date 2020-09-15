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Aktüel İtalya'da 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu
Aktüel

İtalya'da 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 200'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:26:53 -
İtalya'da 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1229 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede salgın başından bu yana Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 289 bin 990 oldu.

Ülkede, halihazırda tedavisi süren aktif vaka sayısı 39 bin 712’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki artış bugün de devam etti ve 201’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 35 bin 633 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 214 bin 645’e çıktı.

- Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yaşanan aksaklıklar İtalyan basınına yansıdı

Diğer yandan, ülkede dün pek çok bölgede ilk ve orta dereceli okullar yeniden açılırken yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yaşanan aksaklıklar bugün İtalyan basınında gündem oldu.

Hükümetin, dağıtıldığını belirttiği tek kişilik sıraların halen birçok okula ulaşmamış olması eleştiri konusu olurken Cenova’da bir ilkokulda öğrencilerin yerde dizlerinin üstünde durarak sandalyelerini masa gibi kullanması kamuoyunun tepkisini çekti.

Torino kentinde de bir lisenin öğrencilerinin, sınıflarındaki Kovid-19 önlemlerinin tam olarak sağlanamaması sebebiyle derslerini kilisede yaptığı basına yansıdı.

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