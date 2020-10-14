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Aktüel İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü
Aktüel

İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü

İtalya'da aktif hasta sayısı 90 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:10:18 -
İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü

ROMA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte İtalya'da 7 bin 332, Malta'da 111 yeni vaka kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısı rekor kırarak son 24 saatte 7 bin 332'ye ulaştı. Bugünkü sayı, salgının başladığı şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Salgının İtalya'yı en ciddi şekilde etkilediği şubat-nisan döneminde, 21 Mart tarihinde kaydedilen günlük 6 bin 557 vaka ile zirve görülmüştü.

Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 92 bin 445'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 539'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 43 artarak 36 bin 289'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 37 artışla 244 bin 65 oldu.

- Malta'daki durum

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Malta'da ise bugün, salgın başından bu yana en çok günlük vaka kaydedildi.

Malta Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 111 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Adada yeni vakaların eklenmesiyle Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 48, aktif hasta sayısı da 940'a yükseldi.

Malta'da salgının başladığı mart ayından bu yana 44 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 64 oldu.

Bu arada, Malta Tabipler Birliği ve diğer sağlık çalışanları temsilcileri, hükümeti ek tedbirleri konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ise sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkati çekerek, "Önlemlerimiz var, ancak bunlara uyulmuyor." dedi.

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