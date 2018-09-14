İtalya Serie A kulübüne şok! 3 puanı silindi

talya Serie A ekiplerinden Chievo'ya, mali raporlarında yanlış ve oynanmış değerlere yer verdiği için 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi.

Chievo'nun, Cesena ile yaptığı oyuncu transferi sonrasında raporlara 25 milyon euroluk sahte bir kar yansıttığı ve bu sayede Serie A'da lisans alabildikleri kaydedildi.

Federasyonun hukukçularının, ilk aşamada 15 puan silme cezası vermek istedikleri ancak yapılan görüşmeler sonrasında 3 puana düşürüldüğü belirtildi.

İtalya Futbol Federasyonu ayrıca, kulüp başkanı Luca Campedelli'ye de 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

(Sporx)