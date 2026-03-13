  • İSTANBUL
İtalya, petrol rezervlerini piyasaya sürecek
Dünya

İtalya, petrol rezervlerini piyasaya sürecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İtalya, petrol rezervlerini piyasaya sürecek

İtalya, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleriyle koordineli alınan karar kapsamında stratejik petrol rezervlerinden yaklaşık 9,9 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İtalya Enerji ve Çevre Bakanlığı, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye ülkelerin stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının koordineli serbest bırakılması kararı çerçevesinde 9,9 milyon varilin piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, IEA üye ülkeleri arasında uluslararası enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla varılan anlaşma çerçevesinde İtalya için öngörülen 9 milyon 966 bin varilin piyasaya sürüleceği belirtildi.

Açıklamada, bu miktarın da IEA ülkeleri tarafından mevcut petrol acil durumuna çözüm bulmak için sağlanan toplam varillerin yaklaşık yüzde 2,5'ine karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, IEA ile kararlaştırılan bu miktarın piyasaya sürülmesinden sonra da İtalya'daki petrol stok durumu tatmin edici düzeyde olduğu, Avrupa yükümlülüklerine uyumlu ve ulusal enerji arz güvenliğinin yeterli düzeyde olmasını sağladığı kaydedildi.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

IEA üye ülkelerinin dün aldığı koordineli şekilde acil durum petrol stoklarını piyasaya sürme kararı 1974'te kurulan kurumun tarihinde bu kapsamdaki 6'ncı karar olma özelliğini taşıyor. Daha önceki kararlar, 1991, 2005, 2011 ve iki kez 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında alınmıştı.

