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İtalya, Open Arms’a el koydu

Yaklaşık 3 haftadır İtalya’ya yanaşmayı bekleyen Open Arms yardım gemisinin güvertesindeki 107 kaçak göçmen sonunda karaya çıktı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
İtalya, Open Arms’a el koydu

Yaklaşık 3 haftadır İtalya’ya yanaşmayı bekleyen Open Arms yardım gemisinin güvertesindeki 107 kaçak göçmen sonunda karaya çıktı. İtalya Savcısı Luigi Patronaggio’nun çıkarttığı karar doğrultusunda gemiye el konuldu.


Libya açıklarından kurtardığı 107 kayıt dışı göçmenle İtalya’nın Lampedusa Limanı açıklarında bekletilen ve limana yanaşmasına izin verilmeyen Open Arms insani yardım teknesinin 19 günlük bekleyişi son buldu. İtalya Savcısı Luigi Patronaggio, dün akşam saatlerinde Open Arms’daki 107 kayıt dışı göçmenin karaya çıkartılması ve İspanya bayraklı insani yardım gemisine el konulması kararı çıkarttı.


Basına konuşan İtalyan Savcı Salvatore Vella ise, kararın gün içinde sağlık personeli tarafından Open Arms’da yapılan incelemeden sonra hijyen ve sağlık koşullarının kötüleştiğini tespit edilmesi üzerine çıkartıldığını söyledi.


Open Arms Yardım Kuruluşu kurucusu Oscar Camps, sosyal medya hesabından dün yaptığı anonsla “Bugün, 19 günlük bekleyişin sonunda Lampedusa’ya yanaşıyoruz. Tekneye geçici olarak el konulacak. Fakat bu, Open Arms’ın taşıdığı göçmenlere birilerinin yardım edeceği koşulları sağlamak için ödemeyi göze aldığı bir bedeldir” dedi.


Açıklamaların ardından dün akşam saatlerinde Lampedusa’ya yanaşan Open Arms’da göçmenlerin sevinci yardım kuruluşu yetkililerinin kameralarına yansıdı. Kıyıda alkışlarla karşılanan göçmenlerin tamamının indirilmesinin ardından yardım teknesine geçici olarak el konuldu.


Teknede gittikçe kötüleşen koşullar nedeniyle çok sayıda göçmen dün öğlen saatlerinde denize atlayarak İtalya kıyılarına doğru yüzmeye çalışmıştı. Çoğu Afrika kökenli olan kayıt dışı göçmenlerin bu hamlesinin ardından İspanya, İspanyol limanlarına gelmesi için defalarca davette bulunduğu teknedeki sığınmacıları alması için bölgeye askeri gemiler yollayacağını açıklamıştı.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden “İspanya Donanmasından Audaz gemisi, bu öğleden sonra Lampedusa adasına yelken açmaya ve Open Arms sakinlerine yardım etmeye hazır. Audaz, yardım teknesine Mallorca’daki Palma limanında katılacak. Bu önlem sayesinde İspanya, insani yardım krizini bu hafta çözecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
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