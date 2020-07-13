İtalya nüfusundaki gerileme sürüyor

ROMA (AA) - İtalya nüfusunda son yıllarda yaşanan gerileme, 2019 yılında da sürdü.



İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 2019 yılı Ulusal Nüfus raporuna göre, İtalya’nın nüfusu, geçen yıl 188 bin 721 kişi azalarak 31 Aralık 2019 itibarıyla 60 milyon 244 bin 639 oldu. Rapora göre, 2019'da ülkede daha az doğum, daha çok ölüm yaşandı.

İtalya’ya gelen yabancı sayısında yüzde 8,6'lık düşüş olduğu, buna karşın ülkeden göç eden İtalyan vatandaşlarının sayısında yüzde 8,1'lik artış olduğu kaydedildi.



Ayrıca, 2015-2019 döneminde nüfustaki gerilemenin 551 bine yaklaştığı ifade edildi.

Rapora göre, doğum sayısının gerilediği ülkede geçen yıl 420 bin 170 çocuk dünyaya geldi. Bu sayının 2018'e göre yüzde 4,5'luk (19 bin civarında) düşüşe denk geldiği ve bunun, İtalya'nın birleşmesinden (1861) bu yana en düşük sayı olduğu belirtildi.