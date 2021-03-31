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Dünya İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi! Subay gözaltına alındı
Dünya

İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi! Subay gözaltına alındı

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle İtalyan donanmasında görevli bir subayın gözaltına alındığı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:32:00 -
İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi! Subay gözaltına alındı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı belirtildi.

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Haberlerde İtalyan donanmasında gemi komutanlığı da yapmış olan İtalyan subayın gözaltına alındığı, Rus askeri yetkilinin ise diplomatik statüsünün incelendiği kaydedildi.

Gelişmeler üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Bakanlık Müsteşarı Elisabetta Belloni'nin Rusya’nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov’u bakanlığa çağırdığını bildirdi.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.

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