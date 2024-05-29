İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine “kalt..” diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya gelince olanlar oldu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine “kalt..” diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya geldi.
Bir tören nedeniyle karşılama heyetinde bulunan Campania Başkanı De Luca’yı gören Meloni kendisine yönelik hakareti ilginç bir şekilde iade etti.
Meloni, De Luca’nın elini sıkarak, "Ben o kalt.. Meloni'yim, nasılsınız?" ifadelerini kullandı. Meloni’nin bu ifadesini duyan De Luca dondu kaldı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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