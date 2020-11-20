İtalya Başbakanı Conte, Alman mevkidaşı Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birer telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Conte'nin Merkel ile görüşmesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede koordinasyondan, transatlantik ilişkilerinin perspektifine ve Akdeniz’deki son gelişmelere odaklanıldığı belirtildi.

Conte-Sisi görüşmesine ilişkin açıklamada ise "Görüşmenin merkezinde, adli alanlardaki iş birliğine özel önem atfıyla ikili ilişkiler, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de dahil olmak üzere, karşılıklı çıkarları ilgilendiren kilit bölgesel konular vardı." ifadesi kullanıldı.







