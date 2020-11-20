  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya Başbakanı Conte, Alman mevkidaşı Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Aktüel

İtalya Başbakanı Conte, Alman mevkidaşı Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:59:03 -
İtalya Başbakanı Conte, Alman mevkidaşı Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birer telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Conte'nin Merkel ile görüşmesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede koordinasyondan, transatlantik ilişkilerinin perspektifine ve Akdeniz’deki son gelişmelere odaklanıldığı belirtildi.

Conte-Sisi görüşmesine ilişkin açıklamada ise "Görüşmenin merkezinde, adli alanlardaki iş birliğine özel önem atfıyla ikili ilişkiler, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de dahil olmak üzere, karşılıklı çıkarları ilgilendiren kilit bölgesel konular vardı." ifadesi kullanıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
İsrail'e karşı orduya
Dünya

İsrail'e karşı orduya "hazır ol" emri verildi

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin açıklama yapan Lübnan Genelkurmay Başkan..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan faiz kararı ile ilgili mesajlar verdi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay