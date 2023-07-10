İtalya 2 milyar euroya el koydu

İtalya Merkez Bankası, Rus oligarklara ait iki milyar euro değerindeki servetin dondurulduğunu açıkladı.

Bankanın kara para aklama biriminin yıllık raporunda haziran ayı itibarıyla el koyduğu rakam iki milyar euro olarak güncellendi. Birimden yapılan açıklamada yaptırımlar kapsamında toplam 80 bireye bağlı olarak 330 milyar euro değerinde mal varlığı donduruldu.

İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Kremlin yönetimi ve yandaşlarına yönelik yaptırımları kapsamında el koyduğu mal varlığı arasında banka hesapları, lüks villalar, yatlar ve arabalar bulunuyor.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'yı işgalin öncesinde İtalya'daki plajlar ve limanlar zengin Rusların çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyordu. Como Gölü, Sardinya, Toskana ve Liguriya kıyıları zengin Ruslar tarafından en fazla mülkün satın alındığı bölgerlerdi.

Rus-Özbek asılı Alişar Usmanov gibi yaptırımlara hedef olan bazı oligarklar yasal itirazda bulundu.

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Bir İtalyan mahkemesi, Nisan ayında 80 milyon euroyu aşan mal varlığının dondurulup dondurulmayacağına ilişkin bir kararı AB Adalet Divanına havale etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak AB geçtiğimiz günlerde Moskova'ya karşı 11'inci yaptırım paketini uyguluyor.

Kaynak: Euronews