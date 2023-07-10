  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya 2 milyar euroya el koydu
Dünya

İtalya 2 milyar euroya el koydu

Yeniakit Publisher
2023-07-10 11:36:00 -
İtalya 2 milyar euroya el koydu

İtalya, yaptırımlar kapsamında Rus oligarklara ait 2 milyar euroluk serveti dondurdu.

İtalya Merkez Bankası, Rus oligarklara ait iki milyar euro değerindeki servetin dondurulduğunu açıkladı.

Bankanın kara para aklama biriminin yıllık raporunda haziran ayı itibarıyla el koyduğu rakam iki milyar euro olarak güncellendi. Birimden yapılan açıklamada yaptırımlar kapsamında toplam 80 bireye bağlı olarak 330 milyar euro değerinde mal varlığı donduruldu.

İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Kremlin yönetimi ve yandaşlarına yönelik yaptırımları kapsamında el koyduğu mal varlığı arasında banka hesapları, lüks villalar, yatlar ve arabalar bulunuyor.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'yı işgalin öncesinde İtalya'daki plajlar ve limanlar zengin Rusların çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyordu. Como Gölü, Sardinya, Toskana ve Liguriya kıyıları zengin Ruslar tarafından en fazla mülkün satın alındığı bölgerlerdi.

Rus-Özbek asılı Alişar Usmanov gibi yaptırımlara hedef olan bazı oligarklar yasal itirazda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir İtalyan mahkemesi, Nisan ayında 80 milyon euroyu aşan mal varlığının dondurulup dondurulmayacağına ilişkin bir kararı AB Adalet Divanına havale etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak AB geçtiğimiz günlerde Moskova'ya karşı 11'inci yaptırım paketini uyguluyor.

Kaynak: Euronews

ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar, resmen onayladılar! ABD en zengin milyarder oligarkı hedef aldı
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar, resmen onayladılar! ABD en zengin milyarder oligarkı hedef aldı

Dünya

ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar, resmen onayladılar! ABD en zengin milyarder oligarkı hedef aldı

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı
Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Dünya

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri
2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

Dünya

2022’nin en büyük sırrı! Rus oligarkların gizemli ölümleri

Oligarklar yatlarını kelepir fiyata satıyor!
Oligarklar yatlarını kelepir fiyata satıyor!

Ekonomi

Oligarklar yatlarını kelepir fiyata satıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23