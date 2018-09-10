THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta?

Kolombiya Primera A Clausurada Itagüi Ditaires - Once Caldas karşılaşmasının heyecanı var. Futol severler Itagüi Ditaires - Once Caldas maçının başlama saatini merak ediyor. Peki Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta? Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi. Once Caldas, Cortulua Tulua karşılaşmaında 2-1 kazandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:18
Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta?

Kolombiya Primera A Clausura da Itagüi Ditaires - Once Caldas karşılaşmasının heyecanı var. Futol severler Itagüi Ditaires - Once Caldas maçının başlama saatini merak ediyor. Peki Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta? Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi. Once Caldas, Cortulua Tulua karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Itagüi Ditaires ve Once Caldas, 11 Eylül 2018 Salı günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. 12 puanlı Itagüi Ditaires 10. sırada bulunuyor, Once Caldas 20 puana sahip ve 2. sırada. Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi. Once Caldas, Cortulua Tulua karşısında 2-1 kazanmıştı. Itagüi Ditaires, kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet 4 gol attı ve 1 gol yemişti. Once Caldas da dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Once Caldas 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:18
  1. Itagüi Ditaires
  2. Kolombiya Primera A Clausura
  3. Once Caldas
  4. Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    1. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    2. Okullar açılıyor! İşte alınan tedbirler
    3. Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne..
    4. Tatile gitmeselerdi linç edileceklerdi!
    5. Atletico Mineiro - Atletico Paranaense..
    6. Fedakar öğretmenler okullarını eğitime..
    7. Kapalıçarşı altın fiyatları 10 Eylül..
    8. İttifak yapılırsa CHP bu illeri..
    9. Trafik kazasında yaralıların yardımına..
    10. Adalet Sağlık İçişleri Bakanlığı..
    11. Birbirlerine girdiler! Esed intikam..
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe 89..
    13. Tüm tedbirler alındı: 9 bin 500 polis..
    14. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    15. FETÖ'ye koğuş raporu
    16. Seri katille ilgili kan donduran..
    17. Venezeula'dan ABD'ye suçlama: Destek..
    18. İstanbul'da 89 kişiye operasyon!
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. Dolar kuru! Dolar euro haftanın ilk iş..
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında