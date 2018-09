Kolombiya Primera A Clausura da Itagüi Ditaires - Once Caldas karşılaşmasının heyecanı var. Futol severler Itagüi Ditaires - Once Caldas maçının başlama saatini merak ediyor. Peki Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne zaman ve saat kaçta? Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi. Once Caldas, Cortulua Tulua karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Itagüi Ditaires ve Once Caldas, 11 Eylül 2018 Salı günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. 12 puanlı Itagüi Ditaires 10. sırada bulunuyor, Once Caldas 20 puana sahip ve 2. sırada. Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi. Once Caldas, Cortulua Tulua karşısında 2-1 kazanmıştı. Itagüi Ditaires, kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet 4 gol attı ve 1 gol yemişti. Once Caldas da dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Once Caldas 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.