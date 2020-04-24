İşyurtlarından Korona virüs mücadelesine üretimle destek

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden İşyurtları Kurumu Korona virüsle mücadele kapsamında son bir haftada 1 milyondan fazla maske, 100 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi gerçekleştirerek sağlık kurumlarına teslim etti. Ayrıca İşyurtları bünyesinde son bir ayda 66 ton kolonya, 560 tona yakın sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici üretildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumunda 300’den fazla iş kolunda üretim gerçekleştiriliyor, faaliyet gösteriliyor. Adalet Bakanlığı Korona virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan hastane tekstil ürün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla İşyurtları bünyesinde yeni bir iş planını devreye soktu. İşyurtları kurumu başta tek kullanımlık maske olmak üzere ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen tulum, ameliyat önlüğü, göz pamuğu gibi 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürünün imalatına hız verdi. Son bir hafta içerisinde 29 İşyurdu müdürlüğünde toplamda 1 milyondan fazla maske üretimi, 15 İşyurdu müdürlüğünde 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi, 3 İşyurdu müdürlüğünde 183 binden fazla spaç katlama işi ve 1 İşyurdu müdürlüğünde 138 bin gözlük montaj işi gerçekleştirildi.

Ayrıca Korona virüsle mücadele kapsamında piyasada hızla tüketilmeye başlayan hijyen malzemeleri ve tıbbı tekstil ürünlerinin üretimine hız veren İşyurtları son bir ay içerisinde 560 tondan fazla sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici, 66 ton kolonya üreterek vatandaşların kullanımına sundu.