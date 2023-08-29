  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!

Bu leke ne zaman temizlenecek?

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de ekonomi danışmanından!

Hatice Kolçak uyardı! Kötü haber: Kısa vadeli yatırımcıların başı dertte, artık düşüşler kalıcı değil aştı! İşte açıklaması

Ayasofya Camii için birbirlerine girmişlerdi! Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na seçim ziyareti

Azerbaycan'dan, Macron ve Fransa'ya ağır eleştiri: Her türlü dış müdahale önlenecek

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme
Gıda İşyerlerinin denetimleri devam ediyor
Gıda

İşyerlerinin denetimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-29 09:17:00 -
İşyerlerinin denetimleri devam ediyor

Adana’nın Kozan ilçesinde, gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı toplu tüketim yerlerindeki gıda denetimleri, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sürüyor. Bu süreçte Kozan'daki lokanta, restoran, kafe, otel gibi işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerle gıda güvenliği sağlanması hedefleniyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu sebeple toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen denetimleri büyük bir özenle sürdürüyoruz. İşletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığı, kayıt altına alınmaları gibi kritik konuları titizlikle inceliyoruz. Toplu olarak beslenme yapılan tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması, vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için büyük bir adım. Bizler de Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan'da gıda denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve halk sağlığının korunmasının sebeple bu süreçte, vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumu Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebileceği hatırlatılıyor. Gıda güvenliği ve tüketici menfaatlerinin korunması adına yapılan bu denetimlerin, ilçede sağlıklı bir tüketim ortamının oluşturulmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23