İşyerlerinin denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı toplu tüketim yerlerindeki gıda denetimleri, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sürüyor. Bu süreçte Kozan'daki lokanta, restoran, kafe, otel gibi işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerle gıda güvenliği sağlanması hedefleniyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu sebeple toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen denetimleri büyük bir özenle sürdürüyoruz. İşletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığı, kayıt altına alınmaları gibi kritik konuları titizlikle inceliyoruz. Toplu olarak beslenme yapılan tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması, vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için büyük bir adım. Bizler de Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan'da gıda denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve halk sağlığının korunmasının sebeple bu süreçte, vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumu Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebileceği hatırlatılıyor. Gıda güvenliği ve tüketici menfaatlerinin korunması adına yapılan bu denetimlerin, ilçede sağlıklı bir tüketim ortamının oluşturulmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.