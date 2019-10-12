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İşyeri kapanırsa tazminat alır mı?

İşyeri kapansa ya da iflas etse tazminat hakkı kayboluyor mu? İşyeri kapanırsa tazminat alınır mı? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? İş yerinin kapanması durumunda, bir başka iş yerine nakledilmeyecekse, işçilerin işten çıkartılacağı anlamına gelmektedir. Peki işyeri kapanırsa tazminat alır mı? sorusuna ilişkin haberin detayı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:43
İşyeri kapanırsa tazminat alır mı?

İşyeri kapansa ya da iflas etse tazminat hakkı kayboluyor mu? İşyeri kapanırsa tazminat alınır mı? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? İş yerinin kapanması durumunda, bir başka iş yerine nakledilmeyecekse, işçilerin işten çıkartılacağı anlamına gelmektedir. Peki işyeri kapanırsa tazminat alır mı? sorusuna ilişkin haberin detayı.

Aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmış işçiler, iş yerinin kapanması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olması, çalışmasının kısmi ya da tam süreli olması fark etmeksizin, iş yerinin kapanması nedeniyle iş akdinin sona ermesi kıdem tazminatını hak eder bir çıkış nedeni olmaktadır.

İş yerinin kapatılmasında işçinin kusuru olmadığı için kişilerin işsizlik ödeneği almaya hakları bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken çıkış kodlarının “17-iş yerinin kapanması” olmalıdır. İşçinin iş yeri kapanma tarihine kadar kullanamadığı yıllık izinleri varsa çıkışı yapılırken yıllık izin ücreti verilmesi zorunludur. Özetle işyerinin kapanması, iflas etmesi ya da başkasına devredilmesi, satılması gibi durumlar kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmıyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:43
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