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Yaşam İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı
Yaşam

İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 16:48:00 -
İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı

Tatil için Türkiye'ye gelen İsviçreli aile, Erciyes'i çok beğendi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/isvicreli-gezgin-turkiyeye-hayran-kaldi-50798

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