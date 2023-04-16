İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı
Tatil için Türkiye'ye gelen İsviçreli aile, Erciyes'i çok beğendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/isvicreli-gezgin-turkiyeye-hayran-kaldi-50798
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Tatil için Türkiye'ye gelen İsviçreli aile, Erciyes'i çok beğendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/isvicreli-gezgin-turkiyeye-hayran-kaldi-50798
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