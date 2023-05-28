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Ekonomi İsviçreli dünya devinden Türkiye hamlesi! 'Türk ortak olmadan yapacağız' diyerek duyurdular
Ekonomi

İsviçreli dünya devinden Türkiye hamlesi! 'Türk ortak olmadan yapacağız' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-28 09:25:00 -
İsviçreli dünya devinden Türkiye hamlesi! 'Türk ortak olmadan yapacağız' diyerek duyurdular

Dünyanın en ünlü butik otel zincirlerinden biri olan İsviçreli Aman Resorts, Türkiye'de yeni otel yatırımı için harekete geçti. Aman Resorts, ikinci oteli yerli ortak olmadan açacak.

Dünyanın en ünlü butik otel zincirlerinden Aman Resorts Türkiye’deki ilk oteli Amanrüya'yı 2011'de Bodrum'da açmıştı. Aman Resorts'un Türkiye'de yeni otel için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Adını Sanskritçe "huzur" kelimesinden alan Aman, 20 ülkede, 15'i Unesco tarafından korunan alanların yakınında veya içinde yer alan 34 otel, tatil köyü ve rezidans ile hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde aralarında Tayland, Meksika, ABD, Suudi Arabistan ve Japonya’nın olduğu 10 yeni projenin hayata geçirileceği duyuruldu. Aman Hotels, Türkiye’e 2011 yılında Bodrum’daki Amanruya ile adım attı. 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Amanruya Bodrum, yüksek standartta tatil isteyenlere hitap ediyor. Bölgenin geleneksel mimarisinden ilham alan Amanruya’nın 36 bağımsız taş villası 60 dönümlük arazide konumlandırıldı.

Türkiye'de büyük bir otel yatırımı planlıyor

Ekonomim'den Necla Dalan'ın haberine göre Aman Hotels, yeni ve daha büyük bir proje için Türkiye ile ilgili çalışmalar yapıyor. Asya’nın en lüks markası olarak nitelendirilen grubun yerli ortak olmadan bu yatırımı hayata geçirmek istediği konuşuluyor.

Turizm Ajansı
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