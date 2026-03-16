  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muhittin Böcek’in günah galerisi! İşte iddianameye giren 26 suç eylemi Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor! Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma Kinleri, nefretleri dinmiyor! Hamaney'den sonra uçağını da vurdular Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ABD’de kriz başladı! İran'a saldırıların maliyeti belli oldu Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite Umudun adresi Türkiye: ‘Fecr-i Sadık Yakındır!’ İsrail bir aileyi katletti! Filistin’den ‘Savaş suçu’ vurgusu İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı
İsviçre'den UEFA kararı: Oylama yapılacak
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsviçre, UEFA'nın ayrıcalıklı vergi statüsünün kaldırılması konusunda yarın oylama yapacak. Oylama sonucunda UEFA'nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması veya şartlandırılması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

İsviçre'nin Vaud kantonundaki meclis üyeleri, genel merkezine ev sahipliği yaptığı UEFA'nın vergi muafiyetinin kaldırılması çağrısında bulunan karar tasarısını oylayacak.

Karar tasarısında İsrail Futbol Federasyonunun (IFA) UEFA üyesi olmaya devam ederken Batı Şeria'da işgal altındaki Filistin topraklarında takım kurarak maç oynattığına dikkati çekiliyor. Federasyonun UEFA üyeliğinin, İsviçre'deki vergi mükelleflerini İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine ortak ettiği savunuluyor.

UEFA'nın vergi muafiyetinin barışı teşvik etme, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etme beklentisine bağlı olduğu ve IFA'nın üyeliğinin yaptırım uygulanmadan sürdürülmesi kararının, bu standartlara uyulup uyulmadığı konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

Game Over Israel'in organizasyon direktörü Ashish Prashar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, üye olmasına izin verdiği İsrail Futbol Federasyonunu desteklemeye devam ederek Filistin topraklarındaki ayrımcılık ve etnik temizliğin finansmanında ve normalleştirilmesinde ön saflarda yer alıyor. İsrail'in insan hakları ihlalleri kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. UEFA, İsrail'i üyelikten çıkarmalı veya cezasızlığı korumanın sonuçlarını kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Vaud Kantonu Parlamento Üyesi Theophile Schenker ise UEFA'nın İsrail'i ihraç etmeyip yerleşim yerlerinin genişlemesini onayladığını vurgulayarak futbolun daha iyisini hak ettiği görüşünü savundu.

Oylama sonucunda UEFA'nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması veya şartlandırılması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Vergi muafiyetinin kaybedilmesinin UEFA'ya yılda yaklaşık 30 milyon avroya mal olabileceği öne sürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23