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Dünya

İsviçre'den büyük skandal! Haritadan Türkiye'yi sildiler

Ölümcül koronavirüs pandemisine yönelik uygulamalar devam ediyor. İsviçre'de bu kapsamda alınan skandal bir uygulama ortaya çıktı. Zürih Havalimanı'nda koronavirüsle ilgili bilgilendirme afişinde Türkiye'yi haritadan sildikleri görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:48:00 -
İsviçre'den büyük skandal! Haritadan Türkiye'yi sildiler

Zürih Havalimanı'nda seyahat edilecek ülkelerdeki karantina durumu hakkında bilgi afişini inceleyenler garip bir durumla karşılaştı. Türkiye'nin haritadan silinmesiyle Karadeniz ile Akdeniz'in birleştiğini görenler şaşkınlıklarını havalimanı yetkililerine bildirdi. Zürih Havalimanı'nda seyahat edenleri karantina mecburiyeti hakkında bilgi vermesi planlanarak asılan plakat'ta bulunan haritada Türkiye yok sayılarak Dünya haritasından silindi.

Türkiye "riskli ülkeler" arasında yer almıyor

Federal Sağlık Dairesi (BAG) ise daha önce 42 ülkeye seyahat edenlere İsviçre'ye geri dönüşte 10 günlük karantina şartı koymuştu. Türkiye ise açıklanan 42 "Riskli Ülkeler" arasında yer almıyor.

Havalimanı yetkilileri konuyla ilgili, Türkiye'ye karşı herhangi bir kastın olmadığını grafiker hatası fark edilemediğini ve söz konusu afişlerin kısa sürede yenileriyle değiştirileceği ifade ettiler.

Pakatlar düzeltilecek

Zürih Havalimanı Sözcüsü Bettina Kunz, grafiğin yapılırken ülkelerin renklerle ayrılırken, Türkiye'nin renklendirilmediği için haritada yok sayıldığını belirtti.

Kunz ayrıca plakatların düzeltileceğini söyledi.

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