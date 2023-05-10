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Gündem İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor
Gündem

İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:57:00 -
İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih Başkonsolosluklarında 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıklarda kullanılan oyların yer aldığı pusulalar torbalarla, Türkiye'den gelen diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a götürülecek.

Bern ve Cenevre'deki oy pusulalarının yer aldığı çuvallar, kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Zürih'teki oy pusulaları ise Almanya'nın Münih kenti üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak.

Cenevre Başkonsolosluğundan 7 diplomatik torbanın Lyon'a ulaştırılma sürecine Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve komisyon üyeleri eşlik ediyor.

İsviçre ve Fransa'da kullanılan oylar aynı THY uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa’da bazı ülkelerde nisanın son haftasında, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi dün son bulmuştu.

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