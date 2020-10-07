  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsviçre'de son 24 saatte 1077 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

İsviçre'de son 24 saatte 1077 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:09:15 -
İsviçre'de son 24 saatte 1077 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1077 vaka kaydedildi.

Ülkede haftalardır yükselişte olan Kovid-19 vaka sayısında, salgının zirve yaptığı nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 122 test yapıldı, 1077 vaka tespit edildi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 57 bin 709 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1788 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 82 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 439 bin 599 test yapıldığı açıklandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'
Dünya

Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya, S-125 Hava Savunma Füze sistemini Tü..
Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!
Gündem

Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!

Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgü..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay