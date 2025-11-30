İsviçre’de binlerce kişiden Filistin’e küresel destek

İsviçre’nin diplomasi merkezi Cenevre, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde binlerce kişinin katıldığı büyük bir protestoya sahne oldu. İngiliz Bahçesi parkında toplanan aktivistler, şehir merkezinde saatlerce yürüdüler.

Aktivistler, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla eylem düzenledi.

İngiliz Bahçesi parkında toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

İsrail karşıtı İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar atan göstericiler, Gazze'deki soykırımın son bulmasını talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkese rağmen saldırılarına devam etmesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhinde slogan atan eylemciler, İsviçre hükümetini ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i, İsrail'in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı.

“İNŞALLAH GAZZE’YE HEM YARDIM GİRER HEM DE MAZLUM HALK BARIŞA KAVUŞUR”

Eylemcilerden İsviçreli Christine, AA muhabirine, korkunç şeyler yaşayan Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu eyleme katıldığını söyledi.

"İsrail Gazze'deki eylemlerini sonlandırana kadar onlara karşı boykot çağrısında bulunuyorum." diyen Christine, Gazzelilerin barışa ve sağlıklı günlere ulaşmasını umduğunu dile getirdi.

İsviçreli Nicolas Bersenev de Gazzelilerin kendilerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İsrail'in eylemleri ve Gazzelilerin yaşadığı bu koşullar normal değil." dedi.

Bersenev, bugünkü gösteride İsviçre hükümetine ve diğer ülkelerin yönetimlerine Gazze'deki saldırılara ve soykırıma karşı harekete geçme çağrısı yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yardım girişine izin vermemesinin normal olmadığını dile getiren Bersenev, Gazzelilerin bu muameleyi ve durumu hak etmediğini vurguladı.

Bersenev, buna karşı ses yükseltmek için, Gazze'ye daha fazla gıda ve temel servisin ulaştırılması için burada olduklarını söyledi.

Türk vatandaşı Mahmut Orhan da ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yardım girmemesine karşı seslerini duyurmak için yürüyüş yaptıklarını belirterek, "İnşallah diğer taraflarda da sesimiz duyulur ve tüm dünya birleşir, (Gazze'ye) hem yardım girer hem de oradaki mazlum halk rahatlığa ve barışa kavuşur." diye konuştu.

Orhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunduklarını da sözlerine ekledi. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin önünde olaysız şekilde sona erdi.