İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF gizli belgelere dayanarak, CIA ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), on yıllardır süren bir casusluk faaliyeti yürüttüklerini ileri sürmüştü.

Haberde dinlemelere ilişkin ayrıntılara da yer verilirken, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazların bütün kodlarının kırıldığı, dinlenmeye imkan verecek aparat yerleştirildiği, böylece CIA ve BND'nin hükümetlerin mesajlarını okuduğu ve liderlerin görüşmelerini dinlediği bildirilmişti.

Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) ve CIA, 1970'den 1993'e kadar birçok ülkenin gizli iletişimlerini birlikte dinlediği ve casusluk operasyonu için İsviçre şirketi Crypto AG'yi kullandığı ortaya çıktı.

Crypto AG şirketi, dünya çapındaki hükümetleri gözetlemek için onlarca sene bir Truva atı olarak hizmet etti. Şirket; İran, Güney Amerika hükümetleri, Pakistan ve Hindistan dahil olmak üzere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 120 ülkeye şifreli iletişim için cihazlar sağladı.

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyordu

İsviçre Parlamentosu'nun, Kontrol Delegasyonundan soruşturma yapmasını istemesinden sonra Delegasyon, soruşturma raporunu salı günü sundu. Raporda, İsviçre İstihbarat Servisinin “Crypto AG" firmasının paravan olarak kullanıldığını 1993'ten bu yana bildiği belirtildi. Ülkedeki bazı sol eğilimli siyasi partiler, olayla ilgili daha derinlemesine bir soruşturma yapmak üzere tam teşekküllü bir parlamento komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

İsviçre Hükûmetinin bahse konu raporla ilgili Haziran 2021'e kadar resmi açıklama yapma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: star.com.tr