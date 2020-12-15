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Aktüel İsviçre hükümeti GSYH tahminini yukarı yönlü revize etti
Aktüel

İsviçre hükümeti GSYH tahminini yukarı yönlü revize etti

Hükümet, ekimde açıkladığı 2020 yılına ilişkin yüzde 3,8'lik daralma tahminini 0,5 puan revize ederek yüzde 3,3'e düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:04:53 -
İsviçre hükümeti GSYH tahminini yukarı yönlü revize etti

BERLİN (AA) – İsviçre hükümeti, ülke ekonomisinin bu yıl beklenenden 0,5 puan daha az küçüleceği tahmininde bulundu.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde ülke ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 gerilemesi bekleniyor.

SECO, söz konusu gerilemenin, kurumun ekimde açıkladığı yüzde 3,8 gerileme tahmininden 0,5 puan yukarıda olsa da hala 1975 yılından bu yana ekonomik faaliyetlerdeki en keskin düşüş olacağını belirtti.

Ekimde İsviçre ekonomisinin gelecek yıl 3,8 büyüyeceğini öngören SECO, söz konusu tahminini de yüzde 3’e çekti.

Raporda, İsviçre ekonomisinin 2022’de ise yüzde 3,1 büyüyeceği öngörüldü.

Kovid-19'un ikinci dalgasının İsviçre ekonomisini olumsuz etkileyeceğine işaret edilen raporda, “Belirsizlik son derece yüksek ancak sağlık durumu düzelirse zamanla ekonomik büyümenin önemli ölçüde artması muhtemeldir.” denildi.

Raporda, artan Kovid-19 vaka sayılarının ve salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamaların kış aylarında özellikle Avrupa'da uluslararası ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde yavaşlatacağı vurgulanırken, “Bununla birlikte, genel olarak, geçen bahara göre daha az dramatik kısıtlama önlemleri alınmıştır ve genel ekonomik etki muhtemelen daha az şiddetli olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülke ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 2,5 ve ikinci çeyrekte 7,3 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte 7,2 genişlemişti.

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