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Dünya İsviçre: Endişe duyuyoruz
Dünya

İsviçre: Endişe duyuyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-15 20:17:00 -
İsviçre: Endişe duyuyoruz

İsviçre, Sudan'daki çatışmalardan endişe duyduğunu açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Sudan silahlı kuvvetleri ile paramiliter grup HDK arasında çatışma olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsviçre, tarafları çatışmayı derhal bırakmaya ve diyaloğa davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.
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