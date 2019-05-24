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İsviçre bile değiştirdi biz hâlâ uyguluyoruz

Türkiye’nin süresiz nafaka garabetini kopyaladığı İsviçre’nin bu uygulamadan vazgeçtiği ve yıllardır nafakayı süreli olarak işlettiği tespit edildi. Türkiye’nin müebbet nafaka uygulaması aileleri tüketiyor, yargıyı kilitliyor, avukatları zenginleştirirken; cinnet-cinayet vakalarını, boşanmaları ve zinayı artırıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26

Türkiye’de aileleri yıkıma sürükleyen müebbet nafakanın kopyalandığı İsviçre Medeni Kanunu’nun 19 yıl önce değiştirildiği belirlendi. Süresiz nafakayı kaldıran İsviçre’nin bu uygulamayı 3 aşamalı süreye bağladığı öğrenildi. 1988’de İsviçre’yi örnek alarak nafakayı süresizleştiren Türkiye’de ise kanun hâlâ aynı.

31 yıldır ailelere pranga

Aile birliğinin çatırdadığı ülkemizde büyük problemlere yol açan hukuki uygulamalar arasında yer alan süresiz nafaka uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Boşanma sonrasında erkeğin, eski eşine ölene kadar her ay para ödemesini öngören süresiz nafaka, yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana on binlerce mağduriyet oluşturdu. Yargıyı kilitleyen, art niyetli avukatlar için rant kapısına dönen müebbet nafaka; cinnet-cinayet vakalarını, boşanmaları, zinayı, kayıtdışı istihdamı artırıyor ve boşanma sonrasında yeniden evlenmenin yolunu büyük ölçüde kapatıyor. Geçmişte ‘1 yıl’ olarak uygulanan, 1988 yılında İsviçre Medeni Kanunu kopya edilerek ‘süresiz’e çevrilen nafakanın yıkıcı etkisinin farkına varan İsviçre’nin 19 yıl önce harekete geçerek zulme son verdiği saptandı.

Örnek aldığım İsviçre süresiz nafakayı kaldırdı

Avrupa ülkesi İsviçre’nin uyguladığı süresiz nafaka, 01.01.2000 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırıldı. İsviçre Medeni Kanunu’nun 152. Maddesindeki nafakanın süresiz olarak uygulanması gerektiği hükmü silinerek 3 aşamalı süreye bağlandı. Yeni İsviçre hukukunda 18 aydan kısa süren evliliklerde “yoksulluk nafakası gerekmez” kararı veriliyor. İsviçre’de, 5 yıldan az süren evlilikleri “kısa”, 5 ila 10 yıl arasındaki evlilikleri “ortasüreli” olarak nitelendiriliyor.

İsviçre hukuku nafakada, kısa ve orta süreli evliliklerde yaklaşık olarak İslam’ın öngördüğü “3 ila 4 ay”lık süreyi uyguluyor. Bu sürenin, Türkiye’de eski dönemde olduğu gibi 1 yıl olarak hükme bağlandığı örneklerine de rastlanıyor. İsviçre, fazla örneği bulunmayan 10 yılı aşkın uzun zamanlı evlilik sonrası boşanmalarda ise maddi durumlar gözetilerek belirli süre zarfında nafakanın bağlanmasını kararlaştırıyor. Her halükarda süresiz nafaka hükmü vermeyen İsviçre mahkemeleri, söz konusu uygulamayı 19 seneden bu yana sürdürüyor.

Batıdan böyle kopyaladık

Boşanma sonrasında erkeğin eski eşine aylık para ödemesini içeren nafaka uygulamasının, İsviçre Medeni Kanunu kopya edilerek süresize çevrildiğini Akit ortaya çıkarmıştı. Akit’in 23 Mayıs’taki “Süresiz nafaka zulmü Haçlı Batı’dan ithal” haberinde, 1988 yılına kadar Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 144. Maddesi gereği “en fazla 1 yıl” olarak uygulanan nafakanın müebbet hale getirilmesinde, Hristiyan İsviçre’nin Medeni Kanunu’nun 152. Maddesinin baz alındığına dikkat çekilmişti. TBMM’ye sunulan 11.02.1988 tarihli kanun tasarısının 6’ıncı maddesinde, “Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 152’nci maddesine uygun olarak süresiz nafaka mecburiyeti esası kabul edilmiştir” ifadeyle süresiz nafaka dönemi başlamıştı.

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
  1. İsviçre Medeni Kanunu
  2. İsviçre
  3. Türk Medeni Kanunu
  4. Medeni Kanunu

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