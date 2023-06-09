İsviçre bankası Credit Suisse, Çin'deki iştiraklerini satıyor! Bakın dev banka apar topar satışa başladı

Credit Suisse, Çin'deki iştiraklerini satma kararı aldı

İsviçreli UBS tarafından satın alınan Credit Suisse, Çin'deki menkul kıymet şirketini satışa çıkardı. Credit Suisse'in İsviçreli UBS tarafından satın alınmasının ardından bankanın Çin'deki menkul kıymet aracılık iştirakleri için alıcı aranıyor.

Çin'deki menkul kıymet düzenlemelerine göre, bir şirketin çoğunluk hissesine sahip olduğu iki aracılık iştiraki için lisans sahibi olması yasak. UBS de halihazırda Beijing'in Asset Management şirketinde yüzde 67 hisseye sahip.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynak Citigroup'un daha önce Credit Suisse Çin Menkul Kıymetler (CSS) şirketi ile ilgilendiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, Çin'de menkul kıymet şirketi kurmak isteyen Citi'nin ilk önce bir şirket satın almayı ve hızla büyümeyi umduğunu ancak daha sonra şirketi organik şekilde büyütme kararı aldığını söyledi.

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